Défiscalisation : quelles sont les avantages fiscaux proposés par la loi Pinel ?

L’investissement immobilier est l’une des méthodes défiscalisantes, il existe plusieurs lois défiscalisantes consistant à faire profiter les investisseurs dans l’immobilier d’importantes réductions sur leurs impôts .

La loi Pinel est l’une des lois défiscalisantes, elle permet d’obtenir jusqu'à 15% de réduction sur les impôts de revenus et ce en investissant dans l’immobilier locatif .

Vous voulez en savoir plus sur cette loi et sur ses avantages fiscaux, voici plus de détails.

La loi Pinel et la défiscalisation

le plafond de l'investissement : il est fixé à 300 000 euro dans la ville de Lyon, l’investissement ne doit pas dépasser ce montant pour pouvoir profiter des avantages de la loi Pinel;

La loi Pinel est une loi d'investissement locatif, l’investisseur doit acheter une maison et la louer pour profiter des réductions sur ses impôts, par contre, il existe quelques consignes à respecter :

