Vélos route, deux roues performantes

Disponible sous de nombreuses marques

Si les adeptes du vélo route ne cessent pas d’augmenter en nombre, c’est surtout grâce à sa légèreté.

Les évolutions technologiques actuelles permettent aux fabricants de concevoir des modèles à la fois robustes et performants.Voilà pourquoi les participants au Tour de France ont misé sur ce genre de vélo. Il est fait pour une route plate et a du mal à bien traverser les routes ascendantes et descendantes ou pleines de cailloux.Les différentes caractéristiques qui diffèrent le vélo route d’un VTT ou d’un VTC sont décrites sur le site velos-route.net En ce qui concerne la marque, vous aurez l’embarras du choix entre Campagnolo, Shimano, Sram et bien d’autres. Chaque marque propose des gammes complètes dans le but de répondre à vos exigences.