EDF Bordeaux : quels sont les liens établis entre le fournisseur et le client ?

Lors d’une souscription à une offre proposée par un fournisseur d’énergie, il est important de vérifier l’existence d’un service permettant de communiquer avec les responsables de la société en question. Le développement des nouvelles technologies de communication a grandement facilité cette tâche. En effet, il est devenu aisé d’établir un lien entre le client et le fournisseur.

EDF Bordeaux est l’un des fournisseurs d’énergie les plus anciens sur le marché, cela n’empêche en rien la disponibilité d’une application pour smartphone qui apporte un grand nombre d’avantages et de facilités au client et à la société.

L’application EDFetMoi

D’avoir accès aux informations relatives aux abonnements disponibles.

De connaître la facturation tarifaire pour le kilowatt consommé par heure pour un contrat donné.

De savoir quel prix payer pour un relevé de compteur.

De choisir un mode de paiement adapté à votre situation financière.

Il s’agit là d’une application pour smartphone qui permet de simplifier plusieurs procédures et d’avoir accès à des informations détaillées sur les offres et autres services proposés partels qu’EDF Bordeaux. Cette application permet depuis smartphone :