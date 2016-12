St.Bernard Dog : est-ce utile de punir un chien ?

Au lieu de punir un mauvais comportement, renforcez le bon comportement

En méthode d’éducation coercitive, il est prescrit de punir le chien, en l’attrapant par le coup, ou encore en lui administrant une fessée, avec un journal par exemple. Cependant, est-ce que ces méthodes sont vraiment efficaces ?C’est vrai, au lieu de montrer à votre chien ce qui est interdit, montrez-lui plutôt ce qui est autorisé. Ainsi, si votre St.Bernard Dog vient à monter sur le canapé par exemple, tendez-lui une friandise et demandez-lui de descendre. Il est alors récompensé, lorsqu’il aura les 4 pattes sur le sol. Il vient à vous mordiller ?Dans ce cas, donnez-lui un jouet, pour détourner son attention.Lorsqu’il est plus serein, donnez-lui une caresse et des friandises. Il comprendra alors qu’il aura toute votre attention, lorsqu’il sera calme. Est-ce que vous comprenez le principe ?