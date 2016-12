Location appartement Paris : Comment optimiser une visite de location ?

Cependant, un marché concurrentiel ne veut pas dire que vous devez tout accepter. Alors, apprenez à bien regarder les appartements que vous visitez afin de décliner ceux qui ne conviennent pas.

Que doit-on regarder lors d’une visite d’appartement ?

Commencez par inspecter l’état extérieur de l’immeuble, la propreté de la cage d’escalier et l’entretien des boîtes aux lettres. N’oubliez de regarder la sécurité de la porte de l’immeuble également et jetez un oeil pour voir s’il y a un éventuel gardien ou concierge.Dans l’appartement, vérifiez tout : du sol au plafond : fermeture des portes et des fenêtres, état des sanitaires et de la cuisine. Positionnement des chauffages et nombre de placards, ne laissez rien au hasard.Pour en savoir plus, allez faire un tour sur http://www.location-appartement-paris.pro