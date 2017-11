Pince crocodile : un exemple de pinces crocodiles

Il est bon de savoir que la pince crocodile comme son nom l’indique est un outil indispensable pour certains travaux grands ou petits, d'opérations check up ou bien de raccordement électrique provisoire.

Pour cette raison, il doit toujours figurer dans la trousse à outil du bricoleur comme dans celle d’un bon professionnel.

Comme la pince crocodile est conductrice de courant et qu’elle est utilisée le plus souvent en électricité et électronique elle a été sécurisée pour éviter les courts circuits en cas de contact entre les fils et donc ils sont identifiées par les couleurs rouge pour marquer la positivité du courant et l’autre noir pour la neutralité.

Un exemple de pince crocodile

L’appareil de mesure communément appelé Metrix est la meilleur illustration de ce qu’est une pince crocodile.

Le Metrix ou multimètres est un appareil très connu, c'est un appareil de mesure à la fois testeur et indicateur de voltage et d'ampérage, il est raccordé justement à des pinces crocodiles pour fonctionner parfaitement.