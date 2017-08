Recette crêpe : nos idées de crêpes salées

Est-ce que vous avez des envies de crêpes ? Cela tombe bien, car dans notre article du jour, nous allons vous proposer nos idées, pour réaliser une recette crêpe salée.

Toutes nos idées de crêpes salées

Vous avez envie de réaliser une recette crepe salée ? Dans ce cas, préparez une sauce tomate, et faites revenir des oignons. Vous pouvez également rajouter des lardons, et un peu de fromage râpé. Mais ce n’est pas tout. Les crêpes tartinées de Boursin sont également délicieuses, et ne prennent que très peu de temps à faire.Roulez la crêpe, et dégustez-la. Vous allez voir, vous allez vraiment vous régaler. Les mélanges sont infinis, et il y en a pour tous les goûts. Les crêpes salées, c’est l’idéal pour une crêpe party par exemple !