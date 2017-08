Quand utiliser un bloqueur de glucides ?

Comment fonctionne le bloqueur de glucides ?

Quand vous suivez un régime amincissant et que vous avez besoin d', vous pouvez prendre un bloqueur de glucides . Par contre, avant d'en acheter, parlez-en à votre médecin. En effet, il faut savoir que le bloqueur de glucides provoque une baisse de la glycémie alors prudence. D'autant plus si vous êtes diabétique.Le bloqueur de glucides, aussi appelé bloqueur d'amidon,et donc la majeure partie ira directement dans les selles. Il faut savoir que les glucides sont les nutriments qui apportent le plus de calories. Donc l'efficacité du bloqueur de glucides dépend vraiment de votre alimentation.

Il sera d'autant plus efficace si vous êtes un adepte du pain, du riz et des pâtes. Ce n'est pas un complément alimentaire miraculeux, il faut vraiment. Par contre, le bloqueur de glucides peut être accompagnés d'effets secondaires, certes minimes mais gênants, comme les gaz ou la diarrhée.